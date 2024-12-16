В 2025 году темпы роста ВВП в Азербайджане прогнозируются на уровне 3,5 процента

Согласно макроэкономическим прогнозам, в 2025 году реальные темпы роста валового внутреннего продукта прогнозируются на уровне 3,5 процента (129,2 миллиарда манатов), а для ненефтяного сектора - 4,9 процента.

Об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе своего выступления на проходящем 16 декабря пленарном заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр сообщил, что в ходе подготовки бюджета в нем была создана необходимая финансовая поддержка для текущих задач, приоритетных направлений расходов для достижения целей национального развития, успешной реализации новых проектов.

«Традиционно увеличение военной мощи является нашим приоритетом номер один. В государственном бюджете следующего года расходы на оборону и национальную безопасность составят 20,6 процента от общих расходов бюджета - 8,6 миллиарда манатов», - подчеркнул А. Асадов.

Источник: АЗЕРТАДЖ