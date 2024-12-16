В Азербайджане подготовят новую программу развития регионов

Правительство Азербайджана планирует подготовить новую Госпрограмму социально-экономического развития регионов на следующие 5 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в понедельник при обсуждении проекта госбюджета на 2025 год в третьем чтении.

В документе предусматривается реализация мер, направленных на поддержку развития предпринимательства, развития инфраструктуры в сельской местности и повышения занятости, развития туристического потенциала», - сказал премьер.