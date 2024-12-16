При продаже алкогольных напитков в Азербайджане будет установлена минимальная цена

Милли Меджлис одобрил в третьем чтении предложенные изменения в закон «О защите прав потребителей».

Законопроект был включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания парламента.

В целях защиты экономических интересов страны, а также местных производителей, усиления защиты здоровья и прав потребителей, предотвращения сбыта на внутреннем рынке алкогольных напитков, не соответствующих минимальным показателям качества и безопасности, и незаконного предпринимательства в этой сфере, законопроект подготовлен в рамках Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «Об усилении государственного контроля в сфере импорта и производства табачных изделий и алкогольных напитков» от 7 февраля 2023 год и предусматривает обновление политики ценообразования в связи со спиртными напитками, применение для этого минимальной цены продажи на эту продукцию при реализации алкогольных напитков внутри страны.

Наблюдения показывают, что на потребительском рынке имеются алкогольные напитки, не соответствующие минимальным показателям качества и безопасности, определенным техническими нормативными правовыми актами. Этот факт также указывает на наличие незаконного производства и контрабанды, уклонения от уплаты налогов. В результате возникает угроза здоровью населения, снижается доверие потребителей к качеству производимой в нашей стране аналогичной продукции, а также создаются трудности для деятельности предприятий, производящих продукцию в соответствии с требованиями, определенными техническими нормативно-правовыми актами в сфере продовольственной безопасности путем создания среды несправедливой конкуренции. Сложившаяся ситуация требует совершенствования государственного регулирования в сфере реализации алкогольных напитков в нашей стране, а также реализации дополнительных мер в этой сфере.

Регулирование минимальной цены розничной продажи алкогольных напитков применяется и в международной практике.

Согласно законопроекту:

* будет определена минимальная цена розничной продажи алкогольных напитков;

* утверждено соответствующее правило в целях определения минимальной цены;

* запрещена продажа алкогольных напитков по цене ниже определенной минимальной цены продажи.

Законопроект будет служить защите прав потребителей в области безопасности и качества алкогольных напитков, предотвращению любой другой деятельности, вводящей в заблуждение потребителя, защите интересов дисциплинированных и профессиональных субъектов предпринимательства, осуществляющих законную деятельность в этой сфере, защите внутреннего рынка от некачественной продукции, а также предотвращению нелегального производства.

Источник: АЗЕРТАДЖ