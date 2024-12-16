В Азербайджане насчитывается около 400 тыс. незаконных построек

В Азербайджане, по предварительным данным, насчитывается около 400 тыс. незаконных построек, сейчас эта цифра уточняется.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственной службы по вопросам имущества Рустам Шахбазов на брифинге, посвященном изменениям в Земельный кодекс.

Он отметил, что из-за пандемии процесс инвентаризации незаконных построек не был завершен.

«Рабочие группы продолжают деятельность по приведению незаконных построек в правовые рамки, однако этот процесс не направлен на определение точного числа таких объектов», - сказал Шахбазов.

Он также добавил, что постройки в зонах высоковольтных линий, газо- и водопроводов, автомобильных дорог регулируются отдельными нормативами.

«Для каждого населенного пункта разрабатываются специальные стандарты для определения правового статуса таких построек. С помощью единой кадастровой системы будет определяться, какие постройки попадают в охранные зоны. В настоящее время готовится законопроект по этому вопросу», - пояснил Шахбазов.