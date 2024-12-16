Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана предупредило водителей с целью предотвращения аварий и различных неприятных ситуаций, которые могут произойти на дорогах в зимний период.

Как сообщили Report в ведомстве, в связи с началом зимнего сезона водителям и автовладельцам следует обратить внимание на техническое состояние транспортных средств и автомобильных шин.

«Вчера на территории Губинского и Гейгельского районов в результате 2 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине автомобилей с неподходящими по сезону шинами, погибли 2 человека и пострадали четверо, что требует особого внимания к данному вопросу.

Остаточная глубина протектора шин для легкового автомобиля должна быть минимум 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм. Также не следует использовать шины с разным рисунком на одной оси. В случае невыполнения данных норм эксплуатация подобных транспортных средств будет запрещена», - подчеркнули в Дорожной полиции.

В обращении также говорится, что в ряде предгорных районов республики дороги уже покрылись льдом. Водителям рекомендуется не управлять автомобилями в неисправном техническом состоянии, с шинами и фарами, не соответствующими стандартам, а также следовать остальным мерам безопасности.