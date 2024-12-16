В «Садараке» было изъято около 20 тысяч единиц пиротехники

В торговом центре «Садарак» полиция изъяла около 20 тысяч различных средств пиротехники.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на МВД АР.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению продажи взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, а также пиротехнических средств на территории столицы. В ходе одного из них сотрудниками Гарадагского районного управления полиции в торговом центре «Садарак» были задержаны 67-летний Э.Хусейнов и 42-летний Н.Асадов.

Задержанные организовали скрытую оптовую продажу пиротехнических средств с высокой звуковой мощностью. При досмотре было обнаружено и конфисковано около 20 тысяч единиц различной пиротехники.

Материалы по фактам направлены в суд для дачи им правовой оценки.