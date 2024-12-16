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Бундестаг отказал в доверии Шольцу - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:00 - Сегодня
Бундестаг отказал в доверии Шольцу - ОБНОВЛЕНО

Бундестаг отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в доверии. Этот шаг ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и открывает дорогу к потенциальным досрочным парламентским выборам в Германии.

«Бундестаг отказал в доверии Шольцу», — сообщает ТАСС.

Отмечается, что это ставит под угрозу его дальнейшее пребывание на посту и дает возможность проведения досрочных парламентских выборов.

Теперь у президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера есть 21 день для принятия решения о роспуске Бундестага. Ожидается, что внеочередные выборы в парламент могут состояться 23 февраля 2025 года.

08:40

Федеральное собрание Германии (бундестаг) проголосует по вопросу о доверии правительству канцлера Олафа Шольца 16 декабря.

Об этом пишет «Интерфакс».

Голосование пройдет после выступления Шольца и дебатов. Предполагается, что канцлер, который попросил проголосовать о доверии его правительству, проиграет по итогам этой процедуры.

По данным западных средств массовой информации, Шольц желает проиграть, поскольку это позволит провести в Германии досрочные выборы.

В том случае, если действующему правительству и персонально Шольцу будет выражено доверие, то начнется процесс формирования коалиционного правительства. Однако этот вариант рассматривается как маловероятный.

Источник: Gazeta.Ru

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