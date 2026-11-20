Агентство развития медиа объявило конкурс для журналистовПартнёрский материал
Агентство по развитию медиа (MEDİA) Азербайджана объявило новый конкурс для журналистов.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство, заявка на участие в конкурсе и прилагаемые документы подаются в электронном виде в Агентство развития медиа Азербайджанской Республики через портал mib.media.gov.az
Журналист представляет на конкурс один материал, опубликованный в печатном или онлайн-СМИ в течение последних трех месяцев до дня объявления конкурса, автором которого он является и который не был создан в соавторстве, по одной из следующих номинаций:
– лучший репортаж;
– лучший общественно-политический анализ;
– лучший социально-экономический анализ;
– лучшее интервью;
– лучший материал на тему культуры;
– лучшая публицистическая статья (авторская колонка);
– лучшее журналистское расследование;
– лучший очерк.
Журналист представляет на конкурс один сюжет продолжительностью не более 5 (пяти) минут, вышедший в эфир аудиовизуального СМИ в течение последних трех месяцев до дня объявления конкурса, в подготовке которого он принимал участие в качестве журналиста, по одной из следующих номинаций:
– лучший общественно-политический репортаж;
– лучший социально-экономический репортаж;
– лучший тематический репортаж (спорт, культура и т. д.).
Оценка материалов осуществляется тремя независимыми экспертами, привлеченными Советом по медиа и вещанию, обладающими знаниями и опытом в соответствующей области и не имеющими прямой или косвенной заинтересованности в результатах конкурса.
Согласно новым правилам, наряду с содержанием представленного на конкурс материала также будут оцениваться публикации (фото, видео, аудио, инфографика и т. д.), размещенные журналистом до подачи заявки в одном или нескольких личных цифровых аккаунтах, непосредственно связанные с этим материалом и позволяющие сразу его идентифицировать.
По итогам конкурса в каждой из номинаций, предусмотренных для письменных материалов, победителями будут объявлены и награждены по 5 журналистов, а в каждой из номинаций, предусмотренных для видеосюжетов, — по 5 журналистов и 5 операторов.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 18:00 27 ноября 2026 года.
С «Правилами проведения конкурса для представителей медиа» можно ознакомиться здесь