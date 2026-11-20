Партнёрский материал

Агентство по развитию медиа (MEDİA) Азербайджана объявило новый конкурс для журналистов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство, заявка на участие в конкурсе и прилагаемые документы подаются в электронном виде в Агентство развития медиа Азербайджанской Республики через портал mib.media.gov.az

Журналист представляет на конкурс один материал, опубликованный в печатном или онлайн-СМИ в течение последних трех месяцев до дня объявления конкурса, автором которого он является и который не был создан в соавторстве, по одной из следующих номинаций:

– лучший репортаж;

– лучший общественно-политический анализ;

– лучший социально-экономический анализ;

– лучшее интервью;

– лучший материал на тему культуры;

– лучшая публицистическая статья (авторская колонка);

– лучшее журналистское расследование;

– лучший очерк.

Журналист представляет на конкурс один сюжет продолжительностью не более 5 (пяти) минут, вышедший в эфир аудиовизуального СМИ в течение последних трех месяцев до дня объявления конкурса, в подготовке которого он принимал участие в качестве журналиста, по одной из следующих номинаций:

– лучший общественно-политический репортаж;

– лучший социально-экономический репортаж;

– лучший тематический репортаж (спорт, культура и т. д.).

Оценка материалов осуществляется тремя независимыми экспертами, привлеченными Советом по медиа и вещанию, обладающими знаниями и опытом в соответствующей области и не имеющими прямой или косвенной заинтересованности в результатах конкурса.

Согласно новым правилам, наряду с содержанием представленного на конкурс материала также будут оцениваться публикации (фото, видео, аудио, инфографика и т. д.), размещенные журналистом до подачи заявки в одном или нескольких личных цифровых аккаунтах, непосредственно связанные с этим материалом и позволяющие сразу его идентифицировать.

По итогам конкурса в каждой из номинаций, предусмотренных для письменных материалов, победителями будут объявлены и награждены по 5 журналистов, а в каждой из номинаций, предусмотренных для видеосюжетов, — по 5 журналистов и 5 операторов.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 18:00 27 ноября 2026 года.

С «Правилами проведения конкурса для представителей медиа» можно ознакомиться здесь