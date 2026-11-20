В новых армянских биометрических паспортах бывших армянских жителей Карабаха, получивших гражданство Армении, в графе «место рождения» указывается Азербайджан.

Служба миграции и гражданства МВД Армении объяснила порядок внесения этих данных применением стандартов, сославшись на документ Международной организации гражданской авиации и стандарт ISO 3166, регулирующий коды стран и их административно-территориальных единиц.

По заявлению МВД, внесение в документы обозначений, не предусмотренных международными правилами, может создавать трудности при прохождении пограничного контроля. С внедрением новой биометрической системы установлен единый подход к внесению данных, что устранит проблемы при пересечении границы.

Источник: «Новости Армения»