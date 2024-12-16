Главы МИД Евросоюза обсудят сегодня Грузию
Ситуацию в Грузии обсудят в понедельник министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на встрече в Брюсселе.
Встреча впервые пройдет под председательством нового верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Главы внешнеполитических ведомств Евросоюза обменяются мнениями по последним событиям в Грузии.
По информации представительства ЕС в Тбилиси, повестка дня также предусматривает рассмотрение статуса кандидата Грузии и сотрудничества в рамках Восточного партнерства.
Источник: «Новости Грузия»
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