В Баку задержаны мошенники, выдававшие себя за арендодателей яхт - ФОТО

Выявлены лица, осуществлявшие массовое мошенничество путем размещения в социальных сетях фальшивых объявлений «rent.yaxta» («аренда яхт»).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий в Баку были задержаны 23-летний Нихат Азадов и его знакомая 23-летняя Шамама Махмудова.

«Они по частям онлайн получали деньги в качестве первоначального взноса от различных лиц, а затем блокировали этих людей в соцсетях. В связи с их действиями в 22-м отделении полиции Насиминского района Баку продолжается расследование», - говорится в сообщении.