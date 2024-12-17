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Начался суд по делу Abzas Media

First News Media19:45 - Сегодня
Начался суд по делу Abzas Media

Начался судебный процесс по уголовному делу сотрудников Abzas Media.

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Расима Садыхова были уточнены анкетные данные обвиняемых лиц.

Сторона защиты, подав ходатайство, попросила вывести обвиняемых из-за стеклянной перегородки и усадить рядом с адвокатами. Ходатайство было удовлетворено.

Другое ходатайство о создании условий для съемок на процессе было отклонено.

Кроме того, адвокаты подали ходатайство о возвращении уголовного дела следствию, суд его отклонил.

Уголовное дело передано на рассмотрение суда. Заседание назначено на 28 декабря.

21 ноября 2023 года в отношении директора Abzas Media Ульви Гасанлы и главного редактора Севиндж Вагифгызы (Аббасова), 23 ноября в отношении директора заместителя директора Магомеда Кекалова, 1 декабря в отношении директора сотрудницы сайта Наргиз Абсаламовой, 13 декабря журналиста в отношении директора Хафиза Бабалы, а затем сотрудницы сайта Эльнары Гасымовой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с контрабандой, совершенной группой лиц.

Им было инкриминировано обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц) УК Азербайджана.

В ходе расследования был выдвинут ряд уголовных обвинений, в том числе, по ст. 193-1.3.2 УК (Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, в крупном размере).

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