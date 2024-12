И посол Нидерландов в Армении приняла участие в антиазербайджанской провокации

Посол Нидерландов в РА Марике Монрой-Винтер посетила офис наблюдательной миссии ЕС в Армении, действующей на границе с Азербайджаном.

Об этом говорится на странице указанной миссии в социальной сети Х.

Дипломат была проинформирована о деятельности миссии на местах.

«Она также встретилась с сотрудниками миссии из Нидерландов и присоединилась к патрулю в Хачике. В настоящее время в миссии работают 7 голландских экспертов», - говорится в публикации.

Отметим, что Азербайджан считает деятельность наблюдательной миссии ЕС в Армении провокационной и незаконной, выступая за прекращение ее деятельности.

