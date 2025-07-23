Пашинян опубликовал план смещения Католикоса Всех армян Гарегина II

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал разработанный им же план действий по смещению Католикоса Всех армян Гарегина II.

Об этом премьер написал в соцсети Facebook

"Освобождаем от Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса) Первопрестольный Эчмиадзин. Местоблюстителем католикоса назначается какой-либо добропорядочный женатый священник, который, естественно, не претендует на его место", - написал Пашинян.

В представлении премьера, новые выборы Католикоса не должны проходить до того, пока на базе средневекового устава церкви не будет утвержден новый - Устав Армянской Апостольской церкви. Он будет не на древнеармянском, а на понятном всем современном армянском языке. Его должен утвердить Национальный церковный собор.

После этого Пашинян предлагает провести выборы, в которых будут участвовать кандидаты, чья добропорядочность будет проверена (каким образом, не указывается - ред). Соответствие кандидатов, процедура выборов также должны быть определены Уставом.

Ранее Пашинян призвал граждан быть готовыми к "духовной встрече" на центральной площади Эчмиадзина. Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью обострилось после публикаций премьер-министра Никола Пашиняна в соцсети, в которых он допустил крайне резкие высказывания и выступил с обвинениями в адрес высшего духовенства. Позднее он предложил изменить порядок избрания Католикоса всех армян, предполагая закрепление решающей роли государства в этом процессе.

Помимо этого, Пашинян заявил, что готов лично возглавить "освобождение" Первопрестольного Эчмиадзина. Действия против Церкви и католикоса ранее вызвали возмущение не только среди армянского духовенства (в поддержку высказались Киликийский католикосат, Иерусалимский и Константинопольский патриархаты) и оппозиции, но и были негативно восприняты Диаспорой и международными религиозными организациями.

В защиту Армянской Апостольской Церкви выступил ряд церковных организаций, в частности, Всемирный совет церквей, Совет церквей Австрии (CIN), Сирийская ортодоксальная (православная) церковь. За слова поддержки в адрес Церкви был арестован бизнесмен Самвел Карапетян.