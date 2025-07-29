ВС Таиланда обвинили Камбоджу в нарушении режима прекращения огня

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на представителя армии Таиланда.

"После объявления о прекращении огня поступили сообщения о беспорядках в районе Фу Макуа, вызванных камбоджийской стороной, что привело к перестрелке между двумя сторонами, которая продолжалась до сегодняшнего утра", - приводит AFP слова представителя армии Ритча Суксуванона.