 Сотрудница ASAN xidmət совершила кражу из дома азербайджанского футболиста | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Сотрудница ASAN xidmət совершила кражу из дома азербайджанского футболиста

First News Media20:40 - Сегодня
Сотрудница ASAN xidmət совершила кражу из дома азербайджанского футболиста

Женщина, совершившая кражу из дома известного футболиста Джавида Тагиева, предстала перед судом в Баку.

Как сообщает «Qaynarinfo», обвиняемой по делу является уроженка Уджарского района 1980 года рождения - А.С.

Она обвиняется по статьям 177.2.2 (повторная кража), 177.2.3 (кража с незаконным проникновением в жилое помещение) и 177.2.4 (кража, причинившая значительный материальный ущерб) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Следствие установило, что с 1 июня 2022 года А.С. работала ведущим специалистом в центре «ASAN xidmət» №7. Потерпевшая - супруга Джавида Тагиева, Г.М., также занимала аналогичную должность в том же учреждении и была близкой подругой обвиняемой.

Из-за долгов в размере около 5 тысяч манатов А.С. решила совершить кражу из дома Г.М. Сначала она вошла в комнату, где сотрудники «ASAN xidmət» оставляли свои сумки, и украла из сумки Г.М. ключи от квартиры. В июне 2024 года, когда семья Г.М. уехала в отпуск в Турцию, А.С. проникла в их квартиру и похитила имущество на сумму 6 500 манатов. О случившемся хозяева узнали только через 8 месяцев.

Вторую кражу А.С. совершила 1 января 2025 года, когда Джавид Тагиев с семьей уехал в Товуз. Она вновь проникла в их квартиру и украла:

- мужские часы «Tissot» стоимостью 2 500 манатов;

- обручальное кольцо из белого золота - 6 000 манатов;

- три пары детских золотых серёжек - 800 манатов;

- ещё одни мужские часы «Tissot» - 700 манатов;

- золотые серьги - 400 манатов;

- джинсовую куртку - 50 манатов;

- ещё одну куртку - 50 манатов;

- джинсы - 30 манатов;

- фотоаппарат «Canon» - 400 манатов;

- 300 манатов наличными.

Общий ущерб составил 11 230 манатов.

После того как Джавид Тагиев узнал о случившемся, он обратился в правоохранительные органы, и А.С. была задержана. Её уволили с занимаемой должности. В ходе следствия она полностью возместила причинённый ущерб, и семья Тагиева отозвала свою жалобу.

Суд приговорил её к ограничению свободы. С учётом ранее отбытых 2 месяцев и 2 дней под стражей и 3 месяцев 29 дней под домашним арестом, из общего срока наказания в 3 года были вычтены 1 год и 2 дня. В результате ей осталось отбыть 1 год 11 месяцев и 28 дней ограничения свободы под контролем с помощью электронного браслета.

Напомним, Джавид Тагиев в своей профессиональной карьере выступал за клубы «Туран Товуз», AZAL, «Карабах», «Зире», «Сумгайыт», «Сабах», «Себаиль» и «Джебраил». Последним его клубом был МОИК, представляющий Первую лигу. В 2015–2016 годах он сыграл два матча за основную сборную Азербайджана. 33-летний полузащитник дважды становился чемпионом Премьер-лиги (2014/15, 2015/16) и дважды выигрывал Кубок Азербайджана в составе «Карабаха».

Поделиться:
1399

Актуально

Мнение

Боязнь перемен или игнорирование реалий? В Иране пора осознать - Зангезурский ...

В мире

Перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также ...

Общество

К осени в Баку на маршруты выйдут 200 новых экологичных автобусов

Общество

В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также раненые в результате нападений вооруженных сил Армении

Сотрудница ASAN xidmət совершила кражу из дома азербайджанского футболиста

Молодые люди с инвалидностью добились успеха на международном музыкальном фестивале - ФОТО

СГБ задержала организаторов сети, занимавшейся техническими махинациями на экзаменах

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Пенсии и пособия в Азербайджане будут выплачены в этот день

В тушении пожаров в Агдаме и Агдере задействованы вертолеты - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На концерт Джастина Тимберлейка будут организованы бесплатные автобусы - ФОТО

Названа причина отключения воды в некоторых районах Баку

Последние новости

Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом

Сегодня, 22:22

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал 1 золотую и 1 серебряную медали на чемпионате Европы

Сегодня, 22:00

Перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:40

В Бакинском суде дали показания потерпевшие, взятые в плен и заложники, а также раненые в результате нападений вооруженных сил Армении

Сегодня, 21:20

Состоялось заседание Совместной межправительственной комиссии с Туркменистаном - ФОТО

Сегодня, 21:00

Сотрудница ASAN xidmət совершила кражу из дома азербайджанского футболиста

Сегодня, 20:40

Между Азербайджаном и Ватиканом подписан меморандум в области межрелигиозного диалога - ФОТО

Сегодня, 20:20

Азербайджан призвал международное сообщество оказать поддержку в разминировании территорий

Сегодня, 20:00

Молодые люди с инвалидностью добились успеха на международном музыкальном фестивале - ФОТО

Сегодня, 19:45

СГБ задержала организаторов сети, занимавшейся техническими махинациями на экзаменах

Сегодня, 19:30

Сахиба Гафарова: Без участия женщин невозможно построить устойчивый мир - ФОТО

Сегодня, 19:15

К осени в Баку на маршруты выйдут 200 новых экологичных автобусов

Сегодня, 19:00

Самвел Карапетян подал в суд на экс-депутата парламента Армении

Сегодня, 18:45

Трамп заявил, что не очень заинтересован в дальнейших контактах с Путиным

Сегодня, 18:30

Как отдыхающих заставляют платить за бесплатные пляжи в Баку?

Сегодня, 18:15

MEDİA предупреждает: В Азербайджане распространяются deepfake-видео от имени госдеятелей

Сегодня, 18:10

В Испании школьника подозревают в создании обнажённых фото одноклассниц с помощью ИИ

Сегодня, 17:53

Часть одного из районов Баку временно останется без света

Сегодня, 17:51

Пожары в Турции, Греции и Албании: тысячи эвакуированы, есть жертвы - ФОТО

Сегодня, 17:50

Google признала, что не предупредила 10 миллионов человек о землетрясении в Турции

Сегодня, 17:34
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45