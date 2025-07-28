Сотрудница ASAN xidmət совершила кражу из дома азербайджанского футболиста

Женщина, совершившая кражу из дома известного футболиста Джавида Тагиева, предстала перед судом в Баку.

Как сообщает «Qaynarinfo», обвиняемой по делу является уроженка Уджарского района 1980 года рождения - А.С.

Она обвиняется по статьям 177.2.2 (повторная кража), 177.2.3 (кража с незаконным проникновением в жилое помещение) и 177.2.4 (кража, причинившая значительный материальный ущерб) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Следствие установило, что с 1 июня 2022 года А.С. работала ведущим специалистом в центре «ASAN xidmət» №7. Потерпевшая - супруга Джавида Тагиева, Г.М., также занимала аналогичную должность в том же учреждении и была близкой подругой обвиняемой.

Из-за долгов в размере около 5 тысяч манатов А.С. решила совершить кражу из дома Г.М. Сначала она вошла в комнату, где сотрудники «ASAN xidmət» оставляли свои сумки, и украла из сумки Г.М. ключи от квартиры. В июне 2024 года, когда семья Г.М. уехала в отпуск в Турцию, А.С. проникла в их квартиру и похитила имущество на сумму 6 500 манатов. О случившемся хозяева узнали только через 8 месяцев.

Вторую кражу А.С. совершила 1 января 2025 года, когда Джавид Тагиев с семьей уехал в Товуз. Она вновь проникла в их квартиру и украла:

- мужские часы «Tissot» стоимостью 2 500 манатов;

- обручальное кольцо из белого золота - 6 000 манатов;

- три пары детских золотых серёжек - 800 манатов;

- ещё одни мужские часы «Tissot» - 700 манатов;

- золотые серьги - 400 манатов;

- джинсовую куртку - 50 манатов;

- ещё одну куртку - 50 манатов;

- джинсы - 30 манатов;

- фотоаппарат «Canon» - 400 манатов;

- 300 манатов наличными.

Общий ущерб составил 11 230 манатов.

После того как Джавид Тагиев узнал о случившемся, он обратился в правоохранительные органы, и А.С. была задержана. Её уволили с занимаемой должности. В ходе следствия она полностью возместила причинённый ущерб, и семья Тагиева отозвала свою жалобу.

Суд приговорил её к ограничению свободы. С учётом ранее отбытых 2 месяцев и 2 дней под стражей и 3 месяцев 29 дней под домашним арестом, из общего срока наказания в 3 года были вычтены 1 год и 2 дня. В результате ей осталось отбыть 1 год 11 месяцев и 28 дней ограничения свободы под контролем с помощью электронного браслета.

Напомним, Джавид Тагиев в своей профессиональной карьере выступал за клубы «Туран Товуз», AZAL, «Карабах», «Зире», «Сумгайыт», «Сабах», «Себаиль» и «Джебраил». Последним его клубом был МОИК, представляющий Первую лигу. В 2015–2016 годах он сыграл два матча за основную сборную Азербайджана. 33-летний полузащитник дважды становился чемпионом Премьер-лиги (2014/15, 2015/16) и дважды выигрывал Кубок Азербайджана в составе «Карабаха».