Молодые люди с инвалидностью добились успеха на международном музыкальном фестивале - ФОТО

Молодые люди, проходящие профподготовку в Центре профессионально-трудовой реабилитации инвалидов Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, были удостоены международной награды.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью и коммуникации агентства, бенефициары центра Эльнур Аббасов и Метанет Бабаева успешно представили Азербайджан на VII Международном музыкальном фестивале Iveria – Diamond, прошедшем в Тбилиси. Они заняли третье место на мероприятии, в котором приняли участие представители более чем 20 стран.

Международный фестиваль, проводимый уже в седьмой раз и являющийся одной из признанных культурных платформ в мире, ставит своей целью интеграцию лиц с инвалидностью в искусство, поддержку их творческого потенциала и продвижение социальной инклюзии.

Свободные выступления, музыкальные номера и исполнения участников были высоко оценены жюри конкурса. Представители нашей страны были удостоены бронзовой медали и диплома.

Кроме того, они были удостоены звания «Дипломат Международного музыкального фестиваля», что дает им право участвовать в любом международном музыкальном фестивале в мире.