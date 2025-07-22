Армянская оппозиция потребовала возбудить уголовное дело против Пашиняна

Оппозиционная партия «Дашнакцутюн» потребовала от Генеральной прокуратуры Армении возбудить уголовное дело в отношении премьера страны Никола Пашиняна из-за его планов «атаковать Армянскую апостольскую церковь».

В заявлении «Дашнакцутюна» отмечается, что слова и планируемые действия Пашиняна, нацеленные на смещение католикоса всех армян, говорят «о подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», передают армянские СМИ. В частности, отмечается, что такие действия воспрепятствуют нормальной деятельности духовного центра ААЦ. В связи с этим в партии призвали соотечественников не поддаваться на антиконституционные и противоправные провокации Пашиняна, не участвовать в реализации его плана «похода» на патриаршую резиденцию, не становиться участниками хулиганских действий, массовых беспорядков и других тяжких преступлений.

«Требуем от генпрокурора и следственных органов возбудить уголовное дело в отношении Никола Пашиняна и привлечь его в качестве обвиняемого, а от полиции и службы нацбезопасности — предотвратить подготовку главой исполнительной власти тяжких и особо тяжких преступлений, тем самым не становясь соучастником масштабного беззакония», — говорится в заявлении.