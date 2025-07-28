Состоялось заседание Совместной межправительственной комиссии с Туркменистаном - ФОТО

На 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном были обсуждены вопросы сотрудничества в сферах торговли, энергетики, транспорта, промышленности, бизнеса, сельского хозяйства, а также возможности продвижения взаимных инвестиций.

В Баку состоялось 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном.

Сопредседатель Совместной межправительственной комиссии, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что отношения между двумя странами базируются на прочном историческом фундаменте, культурной близости и взаимном уважении двух братских народов. Было отмечено, что в укреплении сотрудничества особое значение имеет высокий уровень доверия и взаимопонимания между главами двух государств. Туркменистан и Азербайджан совместно реализуют важные проекты и инициативы. У двух стран обширная повестка партнерства, охватывающая такие ключевые области как экономика, торговля, энергетика, транспорт и гуманитарные связи.

Был отмечен потенциал для укрепления инвестиционного сотрудничества с Туркменистаном. Сообщено, что в Азербайджане действует 75 компаний с участием туркменского капитала в сферах промышленности, транспорта, строительства, торговли и услуг.

Страны имеют большой потенциал для расширения энергетического сотрудничества. Азербайджан, обладающий развитой инфраструктурой для экспорта энергоносителей, готов к обсуждению взаимовыгодных механизмов сотрудничества.

Особую роль играет сотрудничество с Туркменистаном по активизации транспортного коридора «Восток-Запад» и повышении эффективности Среднего коридора. Объем транзитных перевозок между двумя странами в последние годы демонстрирует стабильную динамику. По итогам прошлого года этот показатель превысил 2 млн тонн, а за первое полугодие текущего года превзошел 1 млн тонн.

Были отмечены возможности для укрепления партнерства между двумя странами в сферах торговли, энергетики, промышленных парков, транспорта, бизнеса, сельского хозяйства, а также в свободной экономической зоне «Алят».

На заседании была представлена информация о растущих экономических показателях Азербайджана, благоприятной деловой и инвестиционной среде, возможностях транспортно-логистической инфраструктуры и перспективах Зангезурского коридора. Подчеркнута важность расширения связей между деловыми кругами, туркменские инвесторы приглашены к активному сотрудничеству.

Сопредседатель Совместной межправительственной комиссии, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев подчеркнул, что имеются широкие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном в различных областях и поделился мнением о направлениях развития партнерства.

На мероприятии обсуждены перспективы совместной деятельности в различных областях и отвечающие общим интересам инициативы в экономической сфере.

В завершении заседания был подписан итоговый протокол 8-го заседания Совместной межправительственной комиссии. Документ подписали сопредседатели комиссии - министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыев. Документ предусматривает расширение партнерства в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и других областях.