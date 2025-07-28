Азербайджанский тяжелоатлет завоевал 1 золотую и 1 серебряную медали на чемпионате Европы

Азербайджанский спортсмен Лятиф Алиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди тяжелоатлетов до 15 лет, проходящем в испанской столице Мадриде.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 71 кг, поднял 108 кг в рывке и завоевал золотую медаль.

Л.Алиев поднял вес 129 кг в толчке. Таким образом, наш атлет, показавший суммарный результат 237 кг по двум категориям, взял еще и серебро чемпионата Европы.