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В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси

First News Media23:00 - 28 / 07 / 2025
В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси

В Санкт-Петербурге введён запрет на трудоустройство иностранных граждан в сфере такси до конца 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба городской администрации.

Согласно документу, запрет распространяется на хозяйствующие субъекты, ведущие деятельность по ряду видов ОКВЭД, и касается работников, трудящихся на основании патента. Решение принято в целях повышения качества и безопасности услуг, а также для создания новых рабочих мест для граждан России.

Предпринимателям предоставлен трёхмесячный переходный период для завершения действующих контрактов с иностранными сотрудниками и поиска замены. Власти также заявили, что временное ограничение позволит проанализировать социально-экономические последствия и принять решение о возможном продлении.

Постановление вступает в силу через десять дней после публикации.

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