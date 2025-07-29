 На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

First News Media08:45 - Сегодня
На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Бунядова.

Поделиться:
300

Актуально

Общество

В связи с матчем «Карабаха» режим работы метрополитена изменен

Политика

Глава Ноемберяна: После демаркации граница никогда не была такой безопасной

Общество

Непотушенный окурок стал причиной пожара в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Суд над бывшим руководством бакинского бульвара: защита указала на противоречия ...

Общество

В Ботаническом саду змея ужалила 7-летнего ребенка

В связи с матчем «Карабаха» режим работы метрополитена изменен

Беспредел водителей в Лянкяране: от пляжного лихачества до наркотического опьянения

Непотушенный окурок стал причиной пожара в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Найдены тела двух человек, утонувших в Новханах - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На концерт Джастина Тимберлейка будут организованы бесплатные автобусы - ФОТО

105-летний университет Азербайджана получит новое, но в то же время привычное название

Пенсии и пособия в Азербайджане будут выплачены в этот день

Последние новости

В Ботаническом саду змея ужалила 7-летнего ребенка

Сегодня, 13:10

На Аллее Славы в Баку зажглась звезда рэпера Tyga - ФОТО

Сегодня, 12:55

Глава Ноемберяна: После демаркации граница никогда не была такой безопасной

Сегодня, 12:50

В связи с матчем «Карабаха» режим работы метрополитена изменен

Сегодня, 12:45

Беспредел водителей в Лянкяране: от пляжного лихачества до наркотического опьянения

Сегодня, 12:38

Зеленский разрешил военную службу по контракту для граждан в возрасте от 60 лет

Сегодня, 12:30

Непотушенный окурок стал причиной пожара в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Азербайджанец потерял свой бизнес после российских ударов по Харькову - ФОТО

Сегодня, 12:15

Таиланд заявил о гибели 14 военных

Сегодня, 12:10

Трамп поддержал главу Пентагона на фоне скандалов

Сегодня, 12:05

Новая стратегия АБР в Азербайджане: акцент на «зелёную» экономику

Сегодня, 12:00

В США захотели купить у России Командорские острова - Москва отреагировала

Сегодня, 11:55

Азербайджанские пограничники перехватили беспилотник с крупной партией наркотиков - ФОТО

Сегодня, 11:45

Состояние народного артиста Арифа Бабаева остается тяжелым

Сегодня, 11:30

Автобус с паломниками попал в ДТП в Индии, погибли 18 человек

Сегодня, 11:20

Эпичный первый трейлер фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Огонь и пепел» - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Суд над бывшим руководством бакинского бульвара: защита указала на противоречия в обвинении

Сегодня, 10:50

Два человека, включая ребенка, утонули на пляже в Пиршага

Сегодня, 10:43

Хаос в авиакомпании: «Аэрофлот» подвергся масштабной хакерской атаке

Сегодня, 10:35

Полиция призывает женщин-водителей носить подходящую одежду и обувь во время вождения

Сегодня, 10:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45