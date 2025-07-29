На некоторых улицах Баку затруднено движение транспорта - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Бунядова.