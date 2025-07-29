Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ищет возможности как можно скорее провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже получил приглашение посетить Китай.

"Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу", - написал он в Truth Social.

"Я могу поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено. В противном случае я не заинтересован в этом", - добавил он.

Источник: ТАСС