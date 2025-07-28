Перемирие между Таиландом и Камбоджей вступило в силу - ОБНОВЛЕНО

Режим прекращения огня на приграничной территории между Таиландом и Камбоджей вступил в силу после пятидневных военных столкновений.

О перемирии между азиатскими странами ранее объявил глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим по итогам переговоров исполняющего обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхама Вечаячая и главы кабмина Камбоджи Хун Манета, которые состоялись в Куала-Лумпуре.

Напомним, что в центре таиландско-камбоджийского конфликта находится вопрос принадлежности храма Преах Вихеар на границе двух стран и прилегающих к нему земель.

14:30

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов.

Об этом на совместной пресс-конференции по итогам переговоров заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает ТАСС.

«Обе страны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня», — сказал он.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства.

25 июля сообщалось, что Таиланд согласен на посредничество Малайзии в решении конфликта с Камбоджей.