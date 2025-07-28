«Отрубите мне обе руки»: мэр Гюмри внезапно оказался «спасителем нации»

Мэр Гюмри Вардан Гукасян, не проработав и четырех месяцев в кресле градоначальника, решил не мелочиться и заявил: если народ захочет, то он готов возглавить всю Армению. И не просто возглавить, а «поставить страну на ноги». Причем быстро. Настолько быстро, что в противном случае, как уверяет сам Гукасян, можно смело… отрубить ему руки.

Об этом он торжественно заявил 28 июля на встрече с журналистами по случаю 100 дней нахождения на посту.

«Если не сделаю то, что говорю, громогласно заявляю: отрубите мне обе руки. Если я быстро не поставлю эту страну на ноги - я не сын своего отца»,- пообещал градоначальник в лучших традициях армянского политического театра.

По его словам, если в стране не найдется «достойного» кандидата в премьер-министры, а народ вдруг массово решит, что только он спасет родину, то он, конечно же, не откажется от такой тяжелой ноши. Скромность - явно не главный дар гюмрийского мэра.

Гукасян не стал ограничиваться личными амбициями, в его речи нашлось место и классической теме - «страна захвачена десятью семьями», которые, по его мнению, контролируют все ресурсы и «богаче самого государства». Спасти Армению от них, разумеется, может только честный и справедливый лидер. Например, он сам. Или кто-то, кто его устраивает.

«Все ресурсы страны должны стать государственной собственностью, как в Китае», - сказал мэр.

Кого именно он готов «поставить на ноги» первым - страну или систему госуправления, не уточнил.

Напомним, что пресс-конференция совпала с неприятным для Гукасяна инцидентом в Гюмри. Накануне в динамиках поющего фонтана в центре Гюмри зазвучала блатная песня «доля воровская». Это вызвало бурную реакцию в социальных сетях и критику со стороны представителей правящей партии.

Гукасян назвал произошедшее «провокацией», заявив, что мэрия не имеет отношения к музыкальному сопровождению фонтана и намекнул на возможный умысел организаторов.

Он отметил, что он постоянно проходит мимо этого места, где днем и ночью звучит очень приятная классическая музыка. По его мнению, вероятно, знали, что у него будет пресс-конференция, посвященная 100 дням работы на посту мэра, и поэтому намеренно включили именно эту песню.