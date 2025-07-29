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МИД Ирана: Израилю и США не удастся скрыть последствия ответа на новую агрессию

First News Media00:00 - Сегодня
МИД Ирана: Израилю и США не удастся скрыть последствия ответа на новую агрессию

Иран решительным образом отреагирует на новую американо-израильскую агрессию так, что последствия скрыть будет невозможно.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

"Иран точно знает, что произошло во время недавней американо-израильской агрессии, как в отношении нас, так и наших противников, включая масштабы ударов, которые все еще скрываются. Если агрессия повторится, мы без колебаний отреагируем более решительным образом и так, что скрыть это будет невозможно", - написал он в X.

По словам главы МИД Ирана, в ходе 12-дневной войны США и Израилю действительно удалось повредить ядерную инфраструктуру Ирана, но не уменьшить решимость Тегерана продолжать обогащение урана. "Технологии и ноу-хау, созданные при помощи огромных человеческих усилий, не могут быть уничтожены бомбардировками", - добавил Арагчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы нанести новый удар по ядерным объектам Ирана, если он попытается их восстановить.

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