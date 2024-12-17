Какие дни в 2025 году будут нерабочими?

В Азербайджане утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2025 год.

В соответствии с нормой рабочего времени в 2025 году нерабочими днями будут:

1, 2 января – Новый год;

20 Января – День всенародной скорби;

8 Марта - Международный женский день;

20, 21, 22, 23, 24 марта - праздник Новруз;

30, 31 марта - праздник Рамазан;

9 Мая - День Победы над фашизмом;

28 Мая - День независимости;

6, 7 июня - праздник Гурбан;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

8 Ноября – День Победы;

9 Ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики;

31 Декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

В соответствии с Трудовым кодексом и постановлениями Кабинета министров выходными днями в 2025 году при пятидневной рабочей неделе являются 3 января, 10, 25 и 26 марта, 1 апреля, 9 и 16 июня, 10 и 11 ноября, при шестидневной рабочей неделе - 25 марта, 1 апреля, 16 июня и 10 ноября. Февраль 2025 года состоит из 28 календарных дней, а год - из 365 календарных дней.

В 2025 году при пятидневной рабочей неделе 239 рабочих дней, 105 выходных дней, 19 праздников, считающихся нерабочими днями, а также день муниципальных выборов и День всенародной скорби.