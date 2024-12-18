В Сумгайыте 5 членов одной семьи отравились угарным газом

В жилом массиве «Яшыл Дере» в Сумгайыте пять человек отравились угарным газом.

Как сообщает АПА, все пострадавшие - члены одной семьи.

39-летний Габил Нифтали оглу Оруджов, его жена 29-летняя Гюльбута Имамверди гызы Оруджова, их дети - 5-летний Нифтали Габил оглу Оруджов, 16-летняя Айсун Габил гызы Оруджова и 8-летняя Самира Габил гызы Оруджова госпитализированы в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

По факту проводится расследование.