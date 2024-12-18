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Воздушное пространство Азербайджана: Важная роль в международной авиации и новый этап модернизации

First News Media12:05 - Сегодня
Воздушное пространство Азербайджана: Важная роль в международной авиации и новый этап модернизации

Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как ключевой транзитный центр международной авиации. Стратегическое расположение страны и передовое аэронавигационное обслуживание делают воздушное пространство Азербайджана одним из самых востребованных в Евразийском регионе.

С 2014 года объем транзитных перевозок через воздушное пространство страны вырос на 350%. Ежедневно его пересекают около 900 воздушных судов, более половины из которых – транзитные рейсы ведущих мировых авиакомпаний. Согласно прогнозам EUROCONTROL, к 2030 году среднесуточный поток воздушных судов может достичь 1032, а в пиковые дни – до 1300.

Ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности полетов выполняет УВД «Азераэронавигация» ЗАО Azerbaijan Airlines. Используемая система управления воздушным движением AIRCON 2100, разработанная компанией INDRA, мировым лидером в области аэронавигационных технологий, гарантирует стабильную работу национальной и международной аэронавигации.

Однако рост интенсивности воздушного движения требует внедрения более современных решений. В рамках долгосрочной стратегии модернизации 17 декабря 2024 года ЗАО Azerbaijan Airlines подписало соглашение с INDRA о переходе на новейшую систему управления воздушным движением – MANAGAIR.

Обновленная система MANAGAIR обеспечит не только повышение уровня безопасности и эффективности полетов, но и будет способствовать снижению экологического воздействия авиации. Система соответствует современным стандартам, предусмотренным Европейским ATM Master Plan, и включает в себя:

· Оптимизацию маршрутов для сокращения времени полета и уменьшения выбросов углекислого газа;

· Автоматическое обнаружение и предотвращение конфликтов в воздушном движении;

· Поддержку принятия решений и мониторинг соответствия установленным стандартам;

· Модернизацию голосовой связи и протоколов передачи сообщений;

· Улучшенный обмен метеорологической информацией для аэродромов;

· Современные процедуры захода на посадку на основе точных навигационных данных.

«Сотрудничество с INDRA – это возможность внедрять самые современные технологии, которые соответствуют мировым стандартам. Этот шаг станет важным этапом в развитии Азербайджана как лидера международной аэронавигации, предоставляющего услуги высочайшего качества», – заявил президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

Модернизация системы управления воздушным движением – это не только технологический прорыв, но и стратегическое развитие авиационного сектора Азербайджана, укрепляющее его статус ведущего авиационного хаба Евразии. Компания INDRA, мировой лидер в сфере управления воздушным движением, оборонных систем и цифровой трансформации, продолжает играть ключевую роль в создании безопасного и устойчивого авиационного сектора по всему миру.

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