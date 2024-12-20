Два казахстанских телеканала включены в кабельные сети Азербайджана
Казахстан расширяет международное сотрудничество в области радиовещания и телевидения.
Об этом сообщила министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, подводя итоги деятельности ведомства за уходящий год.
«Телеканалы 24kz и Silk Way включены в кабельные сети Азербайджана, наводятся «мосты» с коллегами из Кыргызстана и Узбекистана», - сказала она.
Министр также отметила расширение присутствия казахстанского медиаконтента на российских площадках Megogo, ivi, Okko и КиноПоиск.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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