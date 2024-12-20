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Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке - ФОТО

First News Media10:00 - Сегодня
Milla укрепляет свои позиции на грузинском рынке - ФОТО

Лидер в сфере молочных продуктов Азербайджана - бренд Milla, достиг нового успеха на международных рынках, успешно укрепляя свои позиции на грузинском рынке.

С начала этого года продукты Milla представлены потребителям Грузии в таких известных супермаркетах, как Carrefour, Spar и Goodwill. Этот успех делает шаг вперед в достижении цели бренда — завоевать популярность на международных рынках.

Директор компании Milla Dairy Азер Вахабзаде прокомментировал это достижение так: «Укрепление позиций бренда Milla на грузинском рынке важно не только для нас, но и для повышения конкурентоспособности азербайджанских товаров на международной арене. Мы уверены, что наши продукты найдут признание и любовь потребителей в Грузии».

На данный момент на грузинском рынке бренд Milla представляет более 30 продуктов в пяти основных категориях, быстро расширяя свою клиентскую базу с разнообразными предложениями. Компания занимает свое место на полках с молочными продуктами и йогуртами, отличающимися высоким качеством, ориентируясь на различные вкусы потребителей.

С ноября началась масштабная маркетинговая кампания бренда Milla на грузинском рынке. Кампания с лозунгом «Найди качество, найди печать» направлена на информирование потребителей о высоких стандартах качества продукции. Эта инициатива не только способствует увеличению доли на рынке, но и превращает продукты Milla в символ качества в Грузии.

Продукты Milla быстро интегрируются на грузинский рынок и получают высокую оценку со стороны покупателей. Качество, вкус и соответствие современным стандартам делают бренд Milla уникальным на соседнем рынке. Компания планирует укрепить свои позиции и стать первым выбором для потребителей в Грузии.

Компания Milla, основанная в 2011 году, известна своим широким ассортиментом молочных продуктов на внутреннем рынке. В настоящее время компания производит более 100 наименований продукции и в ближайшем будущем планирует увеличить мощности по переработке молока до 400 тонн в сутки. Этот успех имеет важное значение не только для Milla, но и для диверсификации экспортного портфеля Азербайджана, а также для продвижения брендов страны на международной арене.

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