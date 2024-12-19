Компания Caspian Event Organisers была удостоена награды «Организатор выставок года» - ФОТО

18 декабря состоялась международная церемония награждения Caspian Business Award 2024, организованная Caspian Energy Club.

На этом мероприятии компания Caspian Event Organisers (CEO) была удостоена награды в номинации «Организатор выставок года».

Компания Caspian Event Organisers специализируется на проведении ведущих международных выставок, конференций и конгрессов в Азербайджане, а также в Каспийском регионе и уже 25 лет стабильно работает на выставочном рынке.

Выставки, организуемые компанией, ежегодно привлекают внимание на международной арене и получают признание на зарубежных рынках. Значимость этих мероприятий подчеркивается регулярным посещением выставок Президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым. Эти выставки уже признаны местным национальным брендом и занимают уникальное место среди выставок, проводимых в мире. К числу таких мероприятий относятся ADEX, Caspian Agro, InterFood Azerbaijan, Каспийская строительная неделя и другие значимые события.

Компания Caspian Event Organisers выражает особую благодарность Caspian Energy Club за возможность стать частью этой важной награды, а также за постоянное внимание и интерес к выставкам, проводимым CEO.

Актуальную информацию о выставках, которые будут организованы в 2025 году, можно найти на официальном сайте компании (https://exhibitions.ceo.az/az/exhibitions-calendar) и на ее страницах в социальных сетях.