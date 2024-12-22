В Сумгайыте из-за пожара в жилом доме эвакуированы жители
В Сумгайыте в одной из квартир жилого дома произошел пожар.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
По данным ведомства, в двухкомнатной квартире площадью 45 м², расположенной в подвале трехэтажного жилого дома, загорелись горючие конструкции одной комнаты на площади 15 м² и два предмета бытовой техники.
В ходе инцидента пожарные эвакуировали в безопасную зону восемь жителей из задымленных квартир.
Возгорание было ликвидировано подразделениями противопожарной службы, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.
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