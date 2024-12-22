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В Сумгайыте из-за пожара в жилом доме эвакуированы жители

First News Media10:50 - Сегодня
В Сумгайыте из-за пожара в жилом доме эвакуированы жители

В Сумгайыте в одной из квартир жилого дома произошел пожар.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным ведомства, в двухкомнатной квартире площадью 45 м², расположенной в подвале трехэтажного жилого дома, загорелись горючие конструкции одной комнаты на площади 15 м² и два предмета бытовой техники.

В ходе инцидента пожарные эвакуировали в безопасную зону восемь жителей из задымленных квартир.

Возгорание было ликвидировано подразделениями противопожарной службы, огонь не успел перекинуться на соседние квартиры.

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