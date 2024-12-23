Пожар на объекте в Баку потушен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Пожар на объекте в Баку потушен.
Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.
Сообщается, что пожар, вспыхнувший на объекте, смежном с пятиэтажным жилым зданием на улице Гусейна Сеидзаде в Насиминском районе Баку, был оперативно потушен силами Государственной службы пожарной охраны МЧС, при этом удалось избежать его расширения и перехода огня на здание.
18:47
На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице Гусейна Сеидзаде в Насиминском районе столицы, и на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны министерства.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС, работы по тушению пожара продолжаются.
Как говорится в информации, распространенной Центром интеллектуального управления транспортом, в связи с пожаром введены ограничения на транспортное движение в направлении улицы Мир Джалала Пашаева.