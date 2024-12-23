В Азербайджане на бесплатной основе предоставляются 3315 видов медуслуг

В настоящее время 3315 видов медицинских услуг предоставляются на бесплатной основе.

Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год, заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов.

Он отметил, что более 90% медицинских услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием, могут предоставляться в медицинских учреждениях, находящихся под управлением TƏBİB.

В.Гурбанов отметил, что общая сумма медицинских услуг, предоставляемых застрахованным в рамках Пакета услуг за счет обязательного медицинского страхования в подведомственных TƏBİB учреждениях, составила 572 млн 710 тыс. 547 манатов за 11 месяцев 2023 года. В 2024 году эта цифра выросла на 42%, достигнув 809 млн 724 тыс. 452 манатов.

Согласно Закону Азербайджанской Республики "О медицинском страховании", также были внесены соответствующие дополнения для незастрахованных, и на данный момент утверждено 4931 вид медицинских услуг с соответствующими тарифами.