Дан старт проектированию больниц модульного типа в Губадлы и Джебраиле

Началось проектирование больниц модульного типа в Губадлы и Джебраиле.

Как передает 1news.az, об этом сообщил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на пресс-конференции, посвященной итогам 2024 года и планам на 2025 год.

Он отметил, что разработан генплан для организации начального медобслуживания на освобожденных территориях. Подготовленные совместно со специалистами по строительству Минздрава уточненная дислокация и эскизные проекты первичных медучреждений в 81 селе, 8 поселках и 8 городах представлены в управление дирекции строящихся учреждений министерства.

«В настоящее время медучреждения действуют в Агалы, Гадруте, Джебраиле, Лачине, Талыше, Физули, Ходжалы, Шуше, Зангилане, Агдаме, Агдере и Ханкенди», - сказал Вугар Гурбанов.

Айшен Исмаилова