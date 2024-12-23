Задержан человек, обманывавший граждан фальшивыми объявлениями о трудоустройстве - ФОТО - ВИДЕО

Правоохранительные органы установили личность человека, который обманывал граждан фальшивыми объявлениями о трудоустройстве в детские сады и присваивал их денежные средства.

Сотрудники Бинагадинского районного управления полиции задержали Мирниджата Амирова (1995 года рождения), который подозревается в многочисленных мошеннических действиях в отношении граждан.

Было установлено, что Амиров требовал от каждого, кто к нему обращался по поводу устройства на работу, перечислять деньги ему на карту. После обналичивания этих средств он блокировал контактные номера пострадавших.

У подозреваемого изъяты большое количество банковских карт, мобильные телефонные номера, которые он указывал на сайтах объявлений, и другие электронные доказательства. По факту проводится расследование.

В МВД АР вновь рекомендовали гражданам быть внимательными по отношению к объявлениям, размещаемым на сайтах, и не осуществлять онлайн-переводы.