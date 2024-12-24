Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана пресекла контрабанду через море крупной партии наркотиков в страну.

Как говорится в сообщении ГПС, 22 декабря в 03:25 Береговая охрана предотвратила ввоз в страну через море крупной партии наркотиков.

При обыске плавсредства, нарушившего правовой режим в территориальных водах страны, было обнаружено 13 подозрительных свертков. Осмотр выявил наличие в них наркотиков общим весом 23 кг 745 гр и 500 таблеток метадона M-40.

Оперативно-следственные меры по факту продолжаются.