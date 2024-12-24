Президент Азербайджана: Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире

На освобожденных от оккупации территориях жизнь обустраивается заново, с нуля. Реализуемые нами проекты не имеют и, возможно, не будут иметь аналогов в мире.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

«На большой географии, на территории площадью 15-16 тысяч квадратных километров, которую Армения полностью уничтожила, строится новая жизнь – современная, красивая, комфортная», - добавил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ