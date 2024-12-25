МИД распространил информацию о крушении самолета AZAL

Министерство иностранных дел распространило информацию о крушении самолета AZAL.

Представляем информацию:

25 декабря принадлежащий авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» самолет Embraer 190, выполнявший рейс номер J2-8243 по маршруту Баку-Грозный в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на город Актау и разбился близ города. Причины аварии выясняются.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек.

По предварительной информации установлено, что выжили 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин авиакатастрофы была создана государственная комиссия под председательством премьер-министра Али Асадова. В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики делегация, возглавляемая министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, а также министром цифрового развития и транспорта, отбыла в Казахстан в связи с трагическим инцидентом.

На месте аварии с первых минут на месте работает генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау. Во взаимодействии с казахстанской стороной аварийно-спасательные структуры принимают неотложные оперативные меры.

В связи с аварией открыты горячие линии:

AZAL

(+994) 12 5048280

(+994) 12 5048202

(+994) 12 5048203

Генеральное консульство Азербайджанской Республики в городе Актау

+77087127016

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан:

+7 7172 559621

+7 7292 319091

Молим Аллаха упокоить души погибших в результате аварии и исцеления раненым.