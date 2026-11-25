Израильские обвинения в адрес Ирана в разработке химического оружия и его сокрытии на фармацевтических предприятиях направлены на то, чтобы склонить США к новому военному противостоянию с исламской республикой.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, Израиль обвиняет Иран в создании и хранении химического оружия, несмотря на то что Тегеран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и членом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Арагчи также напомнил, что Иран пострадал от применения химического оружия, поставленного Западной Германией режиму Саддама Хусейна.

Министр утверждает, что Израиль сам не присоединился к международным конвенциям, запрещающим ядерное, химическое и биологическое оружие, и обладает сотнями ядерных боеголовок. Он также обвинил израильскую сторону в нападениях на семь стран региона и оккупации территорий трех из них.

Арагчи заявил, что за последний год Израиль дважды втягивал США в военные конфликты с Ираном, которые, по его оценке, завершились провалом.

Ранее, во вторник, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран работает над созданием химического оружия, и пообещал не допустить этого.