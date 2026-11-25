В Гарадагском районе произошло извержение грязевого вулкана

25 ноября в 14:06:30 по местному времени в Гарадагском районе было зафиксировано извержение грязевого вулкана.

Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, извержение зарегистрировали восемь цифровых сейсмических станций, расположенных вблизи вулканов.

Извержение проходило в одну фазу и продолжалось 15 минут. Выделившаяся энергия составила 1,15 × 10⁷ джоулей. Глубина извержения — 2 км.