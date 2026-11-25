Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования родным и близким народной артистки Эльмиры Шабановой, скончавшейся 25 ноября в возрасте 86 лет.

Как передает Report, в некрологе ведомства отмечается, что уход актрисы стал большой потерей для национальной культуры.

Эльмира Балагусейн кызы Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в Баку. В 1962 году окончила актерский факультет Азербайджанского государственного института искусств имени М. Алиева, а в 1969 году — режиссерский факультет того же вуза.

С 1962 по 1997 год Шабанова преподавала в институте, участвуя в подготовке нового поколения актеров. За годы творческой деятельности она создала множество запоминающихся образов в азербайджанском кино и театре.

В 2000 году актрисе было присвоено звание заслуженной артистки, в 2006-м — народной артистки. С 2003 года она являлась персональной стипендиаткой президента Азербайджана.