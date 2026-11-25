Дни культуры Азербайджана пройдут с 30 ноября по 7 декабря в Ташкенте и Самарканде. Мероприятия организует Министерство культуры страны.

Как сообщили в Министерстве, программа приурочена к 100-летию Первого тюркологического съезда, который состоялся в Баку в 1926 году.

Основная задача мероприятия — познакомить жителей Узбекистана с историческим, культурным и литературным наследием Азербайджана, а также укрепить гуманитарные связи между двумя странами.

В программу войдут выступления в жанрах мугама, классической музыки и джаза, театральные и кинопоказы, а также презентации современного изобразительного искусства. Отдельный блок посвятят вкладу женщин в развитие культуры и общественной мысли. В частности, представят наследие азербайджанских просветительниц начала XX века и работы современных художниц.

Кроме того, в рамках Дней культуры состоится Неделя культурных и творческих индустрий. Она станет площадкой для обмена опытом, поиска партнёров и обсуждения совместных проектов.

В Узбекистан отправится азербайджанская делегация численностью более 200 человек. В её состав войдут музыканты, актёры, писатели, художники и представители творческих индустрий.