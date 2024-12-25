Рамзан Кадыров рассказал о состоянии 12 выживших после крушения самолета в Казахстане

12 человек находятся в крайне тяжелом состоянии после крушения самолета под Актау в Казахстане, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он также выразил соболезнования родственникам погибших.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших пассажиров лайнера Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, совершавшего рейс из Баку в Грозный. Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжелом состоянии», - написал он.