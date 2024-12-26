Специальный самолет МЧС вылетел из Актау в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Граждане, пострадавшие в результате катастрофы пассажирского самолета, принадлежащего AZAL, вылетели из Актау в Баку на специальном самолете МЧС согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), граждан проводили заместитель главы Мангистауской области Казахстана Тилеген Абишев и мэр Актау Абилкаир Байпаков.
Будет предоставлена дополнительная информация.
17:07
14 граждан Азербайджана, пострадавших в результате крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, отправляют из Актау в Баку. Среди них один ребенок.
Об этом сообщает командированный в Казахстан корреспондент АПА.
Раненых пассажиров рейса Баку-Грозный отправляют спецбортом МЧС в сопровождении бригады врачей.