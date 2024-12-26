Казахстан: Пример солидарности и профессионализма

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом J2-8243 из Баку в Грозный, 25 декабря 2024 года потерпел крушение в 3-х километрах от казахстанского города Актау.

Произошедшая трагедия продемонстрировала готовность Казахстана к оказанию оперативной помощи и искреннюю поддержку со стороны его граждан.

Профессионализм спасателей

Отдельную благодарность стоит выразить сотрудникам МЧС Казахстана. На место происшествия незамедлительно прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц специализированной техники. Благодаря их оперативности и профессионализму пострадавшим была оказана необходимая помощь в кратчайшие сроки. Их слаженные действия помогли избежать более тяжелых последствий.

Солидарность и человечность

Жители Казахстана продемонстрировали пример искренней доброты и настоящей солидарности. Узнав о том, что нужна помощь, они откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших.

Этот акт человечности подтверждает, что в трудные моменты взаимопомощь и поддержка способны объединять людей, и заслуживает глубочайшего уважения и благодарности.

В свою очередь, аким Мангистауской области Казахстана Нурдаулет Килыбай пообещал оказать помощь с обеспечением едой и размещением родных тех, кто пострадал в крушении самолета AZAL.

«Мы окажем всю необходимую помощь. Родственники пострадавших не имеют здесь ни знакомых, ни друзей. Почти все иностранцы. Если вы соберетесь в Актау, запишите телефон: +7 702 525 31 01. 24 часа в сутки по номеру телефону могут помочь. Единственное, укажите чьим родственником вы являетесь», - сказал он и добавил, что помощь будет оказана всем родным пострадавших.

Международное сотрудничество

Казахстанские службы и граждане не только эффективно справились с ситуацией внутри страны, но и продемонстрировали пример международного взаимодействия. Их оперативная координация действий с международными партнерами стала ярким примером эффективного сотрудничества, основанного на гуманизме и взаимной поддержке.

Сила доброты и единства

Пусть эта трагедия станет напоминанием о великой силе человеческой доброты, сплоченности и готовности прийти на помощь в самые трудные моменты. Казахстан заслуживает самого высокого уважения за свои действия и поддержку в этой непростой ситуации.

Көп рахмет, Қазақстан! (Большое спасибо, Казахстан!)

Мы молим Аллаха даровать упокоение погибшим и терпения их родственникам и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.