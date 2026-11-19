Социальная сеть Instagram внедрила новую функцию, позволяющую редактировать Stories уже после их публикации.

Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери, отметив, что пользователи давно просили добавить такую возможность.

Теперь в течение 15 минут после публикации пользователи смогут исправлять текст, менять музыку, редактировать стикеры и рисунки, не удаляя историю и не теряя уже полученные просмотры, отметки «Нравится» и ответы.

«Если вы когда-нибудь замечали опечатку сразу после публикации Stories, эта функция для вас. Теперь вы можете редактировать текст, музыку, стикеры и рисунки в течение 15 минут после публикации, не теряя просмотры, отметки «Нравится» и ответы. Многие пользователи давно просили об этой возможности, поэтому я рад, что мы наконец ее добавили», - отмечает А.Моссери.

Нововведение призвано упростить работу с Stories и избавить пользователей от необходимости удалять и повторно публиковать публикации из-за небольших ошибок или изменений.