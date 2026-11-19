Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США Дональд Трамп приняли декларацию о мире по итогам трехсторонней встречи в Китае.

Документ опубликован на сайте Кремля.

«Главы трех государств обстоятельно обменялись мнениями по текущей международной ситуации и выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности», — говорится в декларации.

В документе представители России, Китая и США выразили приверженность реформированию ООН, сообщили о планах увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки, а также подтвердили приверженность принципу согласия государств и диалогу по снижению ядерных рисков.

19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС прошла первая в истории трехсторонняя встреча лидеров Китая, США и России. Переговоры состоялись в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан», названной в честь «китайского единорога» — символа долговечности и благополучия. Они продлились 1,5 часа.