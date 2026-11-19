В Исмаиллинском районе пресечена деятельность по незаконному забою животных и реализации мяса, осуществлявшаяся с нарушением ветеринарно-санитарных требований.

Как сообщает 1news.az, контрольные мероприятия провели инспекторы Агентства продовольственной безопасности совместно с сотрудниками полиции.

В ходе проверки по месту жительства Кямиля Гамзаева, сына Рустама, был выявлен незаконный забой скота. Работы проводились в антисанитарных условиях, без соблюдения ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм.

При осмотре территории обнаружено около 300 килограммов конины неизвестного происхождения. У мяса был выявлен резкий неприятный запах, при этом оно не проходило ветеринарную экспертизу.

По факту нарушения приняты предусмотренные законодательством меры. Образцы мяса, признанного непригодным для употребления, направлены на лабораторное исследование. Расследование по данному факту продолжается.